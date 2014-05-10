Председателю ОВЦС РПЦ митрополиту Илариону запретили въезд на территорию Украины без указания причин

10 мая исполнилось 75 лет со дня рождениямитрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжества, посвященные юбилею почтенного иерарха Русской Православной Церкви, 9 мая в Днепропетровск прибыл председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В международном аэропорту Днепропетровска председателя ОВЦС встречали митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, викарий Днепропетровской епархии епископ Новомосковский Евлогий, епархиальное духовенство.

При прохождении пограничного контроля митрополит Иларион был задержан. После длительного ожидания председателю ОВЦС было вручено официальное письменное уведомление о том, что ему запрещен въезд на территорию Украины (без указания причин такого запрета).

В связи с невозможностью пересечения государственной границы Украины митрополит Волоколамский Иларион огласил поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому Иринею при встрече с ним в помещении пункта пограничного контроля аэропорта Днепропетровска, где и вручил юбиляру высокую церковную награду — орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

В ответном слове митрополит Ириней просил передать горячую благодарность Предстоятелю Русской Православной Церкви за поздравление и награду, выразив глубокое сожаление тем, что представитель Его Святейшества не допущен к участию в церковных торжествах в Днепропетровске. В свою очередь, митрополит Иларион тепло поздравил митрополита Иринея с 75-летием и пожелал ему доброго здоровья и помощи Божией в его архипастырском служении в тяжелое для Украины время.

После этого в ночь на 10 мая председатель ОВЦС отбыл в Москву.

В поездке председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата сопровождал секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоирей Игорь Якимчук.

Служба коммуникации ОВЦС РПЦ