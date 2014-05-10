Патриарх Кирилл поздравил митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея с 75-летием

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея с 75-летием со дня рождения.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Иринею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоградскому

Ваше Высокопреосвященство! Христос Воскресе!

В эти светлые пасхальные дни, преисполненные великой радостью о Господе, победившем смерть, примите мои сердечные поздравления с 75-летним юбилеем вкупе с молитвенными пожеланиями доброго здравия, мира душевного и обильных милостей от Щедрого Бога.

Возжелав в молодом возрасте потрудиться на ниве Христовой, Вы поступили в Ленинградские духовные школы. Там, предуготовляя себя к дальнейшему служению, Вы насыщали свой ум спасительными истинами, а по завершении обучения несли ответственные послушания.

Через возложение на Вашу главу Евангелия и архиерейских дланей Вы силою Животворящего Утешителя соделались преемником апостольским. Господь судил Вам совершать епископские труды в различных странах, где проживают чада нашей Святой Церкви, а ныне — уже более двух десятилетий — Вы пасете словесное стадо Христово на Днепропетровской земле.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

Предстательством Царицы Небесной, нашего непостыдного упования и усердной Заступницы, да обновит Пастырь Добрый Ваши душевные и телесные силы и да ниспошлет Свою помощь в архиерейском служении.

С любовью о Господе Воскресшем

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ