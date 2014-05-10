Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Нужно уметь разговаривать, а не стрелять друг в друга

Слово архиепископа Горловского и Славянского Митрофана после панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая в городе Горловка.

Ваши высокопреподобия, всечестные отцы, братья и сестры, дорогие горожане!

Всех вас от всей души сердечно поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения и великим праздником — Днём Победы!

Этот день по-особенному празднуем мы каждый год. А этот год, наверное, навсегда останется в нашей жизни и в нашей памяти. Мы никогда не думали, что, празднуя День Победы и вспоминая, что было когда-то, в прежние годы, мы то же самое будем видеть в день сегодняшний.

Церковь Христова поминает всех вождей и воинов, на поле брани за веру и Отечество живот свой положивших, всех, кто исполнил заповедь: «Нет больше той любви, чем если кто душу свою положит за други своя».

И во все времена, а особенно в такие тяжкие времена, времена братоубийственных конфликтов, служение Церкви было служением миротворческим. И это не значит, что нужно стоять сзади с белым флагом и ждать, кто победит, для того чтобы прислониться к победившей стороне. Миротворческое служение — это значит быть между теми, кто готов стрелять друг в друга.

Миротворческое служение заключается в том, чтобы говорить и той, и другой стороне слово правды — правды Христовой, не человеческой, а Божией. И быть готовым к тому, что в тебя могут выстрелить и с той, и с другой стороны, и не испытывать при этом страха. Потому что Бог не в силе, а в правде. А правда сильнее всякого зла, сильнее всякой неправды.

А в чём же эта правда сегодня, когда мы празднуем память тех, кто своим трудом и подвигом создал нам условия для мирной жизни? Правда в том, что добро не требует, чтобы ему помогало зло. Правда в том, что для того, чтобы любить свою Родину, свою семью, своих родных и близких, не надо кого-то ненавидеть. Правда заключается в том, что брат не должен поднимать руку на брата, и нужно уметь говорить, а не стрелять друг в друга.

Правда заключается в том, что, умея отстаивать свою истину и свои позиции, при этом не надо обижать и унижать другого человека, впятером нападать на одного и таким образом оправдывать себя, дескать, что я что-то защищаю. Правда заключается в том, что не нужно зло для того, чтобы поддерживать добро. Добро всегда зло победит. Но если оно соединится со злом, если будет пользоваться его услугами, оно перестанет быть добром. Правда заключается в том, что и руки, и душа, и сердце должны быть чистыми и не должны оскверняться грехом и неправдой.

Дай Бог, чтобы мы все вспомнили о том, кем были наши отцы и деды. Они были одним народом. У них была светлая идея, и они готовы были жизнь свою отдать за другого, за своего брата, а не забрать у него эту жизнь ради каких-то личных целей. Дай Бог, чтобы мы были на них похожи, чтобы их пример и их подвиг, который всегда объединял, который всегда вдохновлял, помог и нам преодолеть это трудное авремя. Чтобы мы все были вместе, и всегда могли едиными устами и единым сердцем произносить те слова, которые мы должны произносить в день Светлого Христова Воскресения и в День Победы: «Радостью друг друга обымем! Христос воскресе!»