Во всех храмах Киева прозвучали церковные колокола в знак памяти о погибших в войне
21:22, 09 мая 2014Православие
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9 мая по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия во всех храмах Киева был проведен 10-кратный церковный перезвон в знак памяти и скорби по десяти миллионам украинцев, погибших за Украину во время Второй мировой войны.
Мероприятие организованы с целью чествования погибших и празднования окончания Второй мировой войны в Европе и окончательной победы над нацизмом.
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