Во всех храмах Киева прозвучали церковные колокола в знак памяти о погибших в войне

9 мая по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия во всех храмах Киева был проведен 10-кратный церковный перезвон в знак памяти и скорби по десяти миллионам украинцев, погибших за Украину во время Второй мировой войны.

Мероприятие организованы с целью чествования погибших и празднования окончания Второй мировой войны в Европе и окончательной победы над нацизмом.

mitropolia.kiev.ua