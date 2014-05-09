В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры отслужена панихида по воинам

9 мая в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры были совершены благодарственный молебен и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Как сообщал УНИАН, накануне Дня Победы, 8 мая, в киевском парке Славы, у памятника Неизвестному солдату, была совершена лития о погибших на поле брани во время Великой Отечественной войны. Богослужение возглавил Местоблюститель Киевской Митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.