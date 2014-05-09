На Донбассе погиб священник
21:07, 09 мая 2014Православие
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В пятницу, 9 мая, СМИ сообщили о гибели священника на одном из блокпостов Донецкой области. Сорокалетний Павел Жученко был застрелен, когда ехал за рулем своего авто, на трассе между городами Дружковка и Константиновка в ночь с четверга на пятницу.
В Горловской епархии факт гибели подтверждают. Более подробную информацию предоставить не могут, священнослужитель уже некоторое время находится за штатом.
Милиция Константиновки, неподалеку от которой произошло убийство, уже открыла уголовное производство.
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