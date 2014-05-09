Игуменья Корецкого ставропигиального монастыря опровергла информацию, распространенную телеканалом «Интер»

8 мая, по ТК «Интер» показали сюжет о том, что якобы в Свято-Троицком ставропигиальном Корецком женском монастыре, что на Ровенщине, прячут «зеленых человечков».

Игуменья обители матушка Рафаила (Хильчук) специально для портала «Православие в Украине» прокомментировала ситуацию.

«В монастыре все спокойно. Никаких чужих людей в обители нет и не было. Но вот в городе люди волнуются после информации, которую показали на Интере».

Матушка Рафаила рассказывает, что вчера приехала съемочная группа Ровенского представительства «Интера» и хотела сделать интервью с игуменьей. Матушка-игуменья попросила сестру спросить о чем с ней хотят переговорить журналисты, но те ей не захотели дать ответ. Так игуменья Рафаила отказалась от общения. Соответственно, информация, которая прозвучала в сюжете о том, что «их даже не спросили почему они приехали» не соответствует действительности.

Слухи о том, что в обители кого-то прячут, начали распространяться в городе давно, но сестры продолжали жить своей монастырской жизнью, в том числе вознося молитву о мире в стране. Как рассказывает игуменья, напротив монастыря уже некоторое время стоят представители Самообороны, как они сообщили о том, с целью не допустить в обитель диверсантов. Именно они сообщили журналистам о том, что в обитель заехал автобус с паломниками - мужчинами и женщинами, а уехал только с женщинами. Они и «очевидец» с видео (которая к слову снималась со спины, поэтому женщину невозможно узнать) говорят о том, что эти мужчины разговаривали якобы с русским акцентом и теперь находятся на территории монастыря, где их прячут сестры.

Игуменья Рафаила говорит, что все это неправда: «Откуда они все это берут? Вообще не было никакого автобуса. Большие паломнические автобусы уже давно не приезжали в обитель и останавливаются они всегда перед входом в монастырь - как раз на том месте, где все время находятся представители Самообороны. Там кроме монастырских гостей на стоянке может остановиться любой».

Поэтому, чтобы успокоить всех корчан и украинцев, матушка еще раз подчеркнула: «Никаких «зеленых человечков» или «сепаратистов» в обители нет. Мы никого не прячем и нас никто не захватывал».

Одна из прочанок говорит о том, что сегодня целый день большая ворота монастыря - открытая, как это бывает в выходные дни и церковные праздники. Закрывают ворота в будни, возле нее дежурит сестра и открывает, когда приезжает авто. Похоже, именно после сюжета на «Интере» сестры решили таким образом показать, что у них все спокойно и они открыты для всех, кто хочет убедиться в том, что им скрывать нечего. В обитель есть еще два входа, они открыты в течение всего дня каждый день.