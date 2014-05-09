На могиле Неизвестного солдата отслужена заупокойная лития по погибшим в Великой Отечественной войне

8 мая, накануне Дня Победы, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий отслужил заупокойную литию пасхальным чином по воинам и жертвам Великой Отечественной войны возле памятника на могиле Неизвестного солдата (Мемориал Вечной Славы).

Его Высокопреосвященству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископы - Белогородский Николай, Яготинский Серафим, епископы - Макаровский Иларий, Обуховский Иона, Боярский Феодосий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай.

В общей молитве также приняли участие духовенство Киевской епархии, преподаватели и воспитанники Киевских духовных школ, монахини, сестры милосердия, миряне.

По свершении литии митрополит Онуфрий вместе с духовенством возложил цветы к вечному огню.

В богослужебном календаре Украинской Православной Церкви 9 мая является днем молитвенного поминовения погибших воинов. В этот день во всех православных храмах Украины совершаются заупокойные богослужения, а также возносятся молитвы за здоровье ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые дожили до этих дней.

church.ua