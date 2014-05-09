Представители УПЦ приняли участие в церемонии возложении цветов к мемориалу Победы на могиле Неизвестного солдата
18:26, 09 мая 2014Православие
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9 мая, в день 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Победы на могиле Неизвестного солдата.
В церемонии приняли участие исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук.
От Украинской Православной Церкви цветы к могиле Неизвестного солдата принесли Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
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