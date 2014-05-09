В Киево-Печерской лавре десять раз ударили в колокола в память о жертвах Великой Отечественной войны

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На лаврской колокольне Киево-Печерской лавры сегодня утром десять раз ударили в колокола в память о жертвах Великой Отечественной войны.

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В комментарии УНИАН наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал о событии.

“В память о жертвах Великой Отечественной войны, в честь воинов, которые положили жизнь за нашу землю, за наш народ, сегодня мы десять раз ударили в колокола на лаврской колокольне», - сказал митрополит Павел.

Наместник лавры обратил внимание на то, что «наверное ни в одной семье не обошлось без жертв во время Великой Отечественной войны».

«Сегодня на литургии в Киево-Печерской лавре мы молились об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Эти люди не разделяли друг друга на национальности, не делили языки. Они защищали Родину, чтобы нам лучше жилось. Они самоотверженно сражались и не пожалели своей жизни, защищая родную землю, борясь за свободу для Родины, для своих детей и будущих поколений. Мы не должны забыть этот день. Много крови пролито, положены миллионы человеческих душ. В лавре каждый день мы поминаем «вождей и воинов, на поле брани живот свой положивших, и в междуусобной брани в наши дни погибших». Мы помним и просим всех помнить этот день!» - призвал митрополит Павел.