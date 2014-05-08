Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ обратился к верующим с призывом не поддаваться на провокации 9 мая

Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ (МП) Антоний (Фиалко) с учетом последних событий в Украине и существующей информации о возможных провокациях во время празднования Дня Победы 9 мая, 7 мая обратился к верующим с призывом «не поддаваться на провокации, жить в мире, сделать все возможное, чтобы избежать конфронтации и вражды».

«Давайте почтим их молитвой в храмах, не дадим возможности провокаторам сделать худое дело в местах массового собрания людей, чтобы не пролилась человеческая кровь. Исходя из этого, призываю и прошу всех Вас, мои дорогие отцы, братия и сестры - приобщиться к поминальной молитвы в храмах, и не принимать участия ни в каких акциях, которые могут спровоцировать конфликты или провокации в городе», - говорится в обращении митрополита Антония.

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