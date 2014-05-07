Панихида по погибшим освободителям Львова пройдет в Свято-Георгиевском кафедральном храме УПЦ

Учитывая последние события в Украине и существующую информацию о возможных провокациях во Львове во время празднования Дня Победы 9 мая, по благословению епископа Львовского и Галицкого Филарета, поминальная молитва по освободителям города Львова, и всех усопших во время боевых действий Второй мировой войны пройдет в Свято-Георгиевском кафедральном храме Львова сразу после Божественной литургии.

В пресс-службе епархии подчеркивают, что духовенство Украинской Православной Церкви не будет принимать участия ни в каких гражданских панихидах.

"Призываем верующих присоединиться к поминальной молитве в храме, и не принимать участия ни в каких акциях, которые могут спровоцировать конфликты или провокации в городе", - сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.