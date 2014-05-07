Городницкий Свято-Георгиевский ставропигиальный монастырь отметил престольный праздник

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в Городницком Свято-Георгиевском ставропигиальном мужском монастыре Житомирской области.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископы: Белогородский Николай, Гурий (Кузьменко), Мукачевский и Ужгородский Феодор, Городницкий Александр, епископы Антоний (Боровик), Конотопский и

Глуховский Роман, глава административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство обители.

На малом входе, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры, митрополит Антоний возвел в сан архимандрита насельника монастыря игумена Иеронима (Федоренко).

По окончании богослужения митрополит Антоний поздравил наместника монастыря архиепископа Александра и всех тех, кто молился, с престольным праздником.

После службы архиереи, священники и миряне прошли Крестным ходом до монастырских хозяйства и пасеки, где был совершен чин благословения и обрызгивание домашнего скота и пчел, который традиционно ежегодно совершается в обители именно в этот день.

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