8 мая Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры совершит заупокойную литию по воинам и жертвам Великой Отечественной Войны

8 мая в 16.00 Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий в сослужении викарных архиереев и духовенства Киевской епархии отслужит заупокойную литию по воинам и жертвам Великой Отечественной Войны возле памятника на могиле Неизвестного солдата (Мемориал Вечной Славы).

*** В богослужебном календаре Украинской Православной Церкви 9 мая является днем молитвенного поминовения погибших воинов. В этот день во всех православных храмах Украины совершаются заупокойные богослужения, а также возносятся молитвы за здоровье всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые дожили до этих дней.