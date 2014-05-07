Управляющий делами УПЦ совершил заупокойную литию по погибшим в Великой Отечественной войне

7 мая в национальном музее-заповеднике «Битва за Киев в 1943 году» в с. Новые Петровцы Вышгородского района, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил заупокойную литию о погибших в Великой Отечественной войне.

Перед богослужением состоялась церемония возложения цветов у мемориала памяти жертв Отечественной войны.

За богослужением также молились духовенство епархии, ветераны и народные депутаты Украины.

Сайт КДАіС