Управляющий делами УПЦ совершил заупокойную литию по погибшим в Великой Отечественной войне
21:19, 07 мая 2014Православие
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7 мая в национальном музее-заповеднике «Битва за Киев в 1943 году» в с. Новые Петровцы Вышгородского района, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил заупокойную литию о погибших в Великой Отечественной войне.
Перед богослужением состоялась церемония возложения цветов у мемориала памяти жертв Отечественной войны.
За богослужением также молились духовенство епархии, ветераны и народные депутаты Украины.
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