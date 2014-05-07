Заява Сумської єпархії УПЦ з приводу поширення чуток про причетність Спасо-Преображенського кафедрального собору до зберігання зброї

Останнім часом серед жителів м. Суми активно розповсюджуються чутки про те, що нібито у Спасо-Преображенському кафедральному соборі переховуються особи, причетні до сепаратистської діяльності, а також зберігається зброя, яку нібито священнослужителі роздають сепаратистам.

До недавнього часу такі чутки віруючими та духовенством собору не сприймались всерйоз, оскільки ситуація в країні напружена, люди знервовані, тому схильні вірити неперевіреній інформації.

Але після того, як до собору прийшов чоловік у військовій формі підрозділу територіальної оборони та у категоричній формі заявив священику про особистий намір «стріляти на враження» по сепаратистах, що нібито переховуються у соборі, стали зрозумілі наслідки таких чуток.

Крім того, архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія просили дати пояснення з приводу нібито перебування сепаратистів на території собору та нібито його особистої участі у роздачі зброї.

Беручи до уваги нарощування безпідставних звинувачень, що породжують неадекватні дії людей та створюють загрозу не лише громадянському миру на Сумщині, а й особистій безпеці православних віруючих, яких ініціатори чуток «призначили» ворогами, прес-служба Сумської єпархії заявляє про таке.

Керівництво Сумської єпархії Української Православної Церкви проводить послідовну лінію збереження миру і громадського спокою, збереження цілісності нашої держави України, духовної опіки віруючих незалежно від політичної приналежності, всілякої підтримки військовослужбовців, що перебувають в умовах польової дислокації. Ця лінія відображена у відповідних документах Сумської єпархії, що доступні для ознайомлення, а також у новинах, що публікуються на офіційному порталі Сумської єпархії «Православна Сумщина».

Інформація про те, що нібито у Спасо-Преображенському кафедральному соборі (м. Суми, вул. Соборна, 31) перебувають особи, причетні до сепаратизму, не відповідає дійсності. Немає ніяких достовірних відомостей про те, що така інформація правдива.

Ніякої зброї чи її компонентів у підсобних приміщеннях Сумського Спасо-Преображенського кафедрального собору чи у самому храмі не було і немає. Така інформація не відповідає дійсності. Про це засвідчив співробітник СБУ, який у супроводі секретаря єпархії особисто перевірив усі приміщення собору.

Незважаючи на резонансний характер безпідставних чуток, можна констатувати спроби спрямувати увагу відповідних структур влади на пошук сепаратистів та зброї там, де їх не було і немає. Замість виявлення дійсної проблеми і боротьби із сепаратизмом суспільна увага зосереджується на безпідставних звинуваченнях, введенні в оману жителів обласного центру.

Незважаючи на патріотичне налаштування більшості православних віруючих Сумської єпархії, незважаючи на дієву допомогу українським військовим (духовенство і віруючі Сумської єпархії провели благодійну Великодню акцію допомоги українським військовим, священики постійно перебувають у місцях польової дислокації), спостерігається невпинне цілеспрямоване бажання «призначити» ворога в особі православного єпископа, священика, віруючого. Замість того, щоб підтримати ініціативу багатьох наших православних співвітчизників, з них намагаються штучно зробити образ ворога. Це не лише образливо, але й небезпечно, оскільки може призвести до непередбачуваних наслідків.

Беручи до уваги зазначені факти, керівництво Сумської єпархії Української Православної Церкви заявляє про рішучість по збереженню миру і громадянського спокою, неухильність у справі пастирської опіки усіх своїх чад, незалежно від політичних чи будь-яких інших суспільних поглядів. Молитва за мир і припинення громадянського протистояння і ворожнечі є повсякденною турботою кожного православного віруючого.

Керівництво Сумської єпархії не залишає надії, що спроби штучного створення образа ворога із віруючих людей знайде належну оцінку в суспільстві, а засоби масової інформації докладуть зусиль до об’єктивного висвітлення фактів та спростування безпідставних чуток.