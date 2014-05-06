На родине святой Матроны Московской открылся музей

В селе Себино Тульской области открылся музей, посвященный памяти святой Матроны Московской. Мероприятие было приурочено к 15-летию со дня прославления блаженной. Почитаемая всей Россией святая Матрона Московская родилась в селе Себино и была прихожанкой близлежащего Успенского храма. Дом-музей поставлен рядом с местом, где стоял настоящий дом Матроны, который не сохранился.

В музее собраны более ста экспонатов, воссоздающих крестьянский быт того времени. Это материалы по истории Себино, жизнеописание святой, коллекция иконописи, предметы народного искусства XIX века (крестьянские рушники, паневы, рубашки, прялки, плетеные короба, сундуки, шкафы и др.).

В день открытия музея митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил Божественную литургию в Успенском храме с. Себино, а после богослужения состоялся крестный ход.

Как рассказал «Церковному вестнику» руководитель информационного отдела епархии игумен Агафангел (Болдин) на праздничное событие приехало более тысячи человек: «Идея музея принадлежит губернатору области, епархия это поддержала. Люди собрались со всех районов области и из Москвы. Для епархии и для верующих этот музей имеет большое значение, потому что ставить часовни или поклонные кресты возле места жизни святого — это наша древняя духовная традиция. А в данном случае построен музей, где воссоздан весь быт жизни блаженной. Святая Матрона являет нам всем пример — где бы и в каких условиях ни жил человек, был бы он полностью здоров или имел врожденные недуги, он может прославить Бога всей своей жизнью».

После церемонии открытия возле здания музея была заложена липовая аллея.

Патриархия.ru