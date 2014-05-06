В киевский храм апостола Луки привезли уникальную икону Богородицы — «Геронтиса»

Точная копия чудотворного образа Божьей матери с афонского оригинала прибыла из Одессы, будет находиться в храме святого апостола Луки ( ул. Мануильскго, 19) до 10 июня.

«Известен образ своей помощью в материальных трудностях. По молитвам просящих, через икону подается помощь во всех проблемах, которых сейчас достаточно и на государственном, и на общественном, и на бытовом, и на семейном уровнях», - говорит настоятель храма протоиерей Ярослав Ящук.

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Адрес: Киев, ул. Мануильского, 19. Тел. 222‑65‑43.

Проезд: от М «Лукьяновская» — трол. 6,18, авт. 31 до ост. «Ул. Багговутовская».

Икона Божьей Матери "Геронтисса" прославилась чудесами на Афоне.

На иконе Богоматерь стоит, протянув в молитве руки, у ее ног - переполненный кувшин елея. Изображение кувшина появилось не просто так. В 17 веке в монастыре случился сильный голод. Некоторые, не выдержав, стали покидать обитель. Игумен убеждал всех усердно молиться и просить о помощи Божью Матерь, и однажды утром там, где прежде был пустой сосуд, они заметили кувшин елея, причем настолько полный, что масло лилось через край. С тех пор на иконе изображают переполненный кувшин.

Название же «Геронтисса» икона получила после чуда. Игумен монастыря, человек преклонного возраста, чувствуя скорое приближение смерти, попросил священника поторопиться с Литургией, чтобы успеть причаститься перед смертью. Но священник и не думал тропиться. Тогда Богоматерь повелела священнику идти и немедленно исполнить просьбу игумена. С тех пор она покровительствует пожилым людям. Перед образом «Геронтисса» или «Старица» читают молитвы о здравии родителей.

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