Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры возглавил праздничное богослужение по случаю престольного праздника Свято-Георгиевского храма

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме, на площади перед Южным терминалом Киевского железнодорожного вокзала.

Его Высокопреосвященству сослужили: викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай, настоятель Свято-Георгиевского храма и благочинный Вишневского благочиния протоиерей Василий Русинка, секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук, а также духовенство храма и столицы.

*** Свято-Георгиевский храм был возведен стараниями бывшего Министра транспорта Украины Георгия Кирпы в рекордно короткие сроки - за 72 дня. Еще 40 дней понадобилось, чтобы провести внутренние отделочные работы храма.

Построение храма было приурочено к 10-й годовщине Независимости Украины и торжественно освящен и открыт 22 августа 2001 года.

2 марта 2003 года Георгиевской церкви был присвоен статус Собора Железнодорожников Украины и передана в дар частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

news.church.ua