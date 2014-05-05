В Славянске церкви бьют в колокола

На окраине Славянска начался бой между силовиками, проводящими АТО, и диверсантами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Украинская правда» со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, есть убитые среди украинских бойцов.

"Точное количество погибших сейчас уточняется", - сказал Аваков.

Он рассказал, что в ходе АТО выкрыли засаду террористов, которые были хорошо вооружены, вплоть до минометов.

"С утра отряд АТО вскрыл засаду - боевую группировку террористов. Они применяют тяжелое вооружение, стреляют из крупнокалиберного оружия, применяют минометы и прочую технику", - сказал Аваков.

По его словам, раненные есть с обеих сторон, количество пострадавших с украинской стороны – до 8 человек.

Аваков также уточнил, что бой начался около 10.45.

По его словам, украинским силовикам противостоит около 800 человек.

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