Прихожане одесских храмов уже собрали 200 тыс.грн. для пострадавших 2 мая

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в Одесской епархии проходит сбор материальных средств для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в кровавых событиях 2 мая.

Менее чем за сутки прихожане одесских храмов собрали более 200 000 гривен, из которых несколько десятков тысяч гривен уже потрачено на приобретение лекарств для пострадавших, находящихся в больницах города.

Напомним, что уже с первых часов после кровавой трагедии по благословению владыки Агафангела было развернуто пастырское окормление пострадавших, священники посетили больницы, чтобы там исповедать и причастить страждущих. Сегодня в ожоговом центре перед предстоящими операциями раненые будут собороваться.

Во всех храмах епархии организован сбор средств для оказания помощи пострадавшим.

Одесской епархией открыт специальный расчетный счет:

- р/с 26000000061682 в ООФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Одессы

МФО 300023

код 23209582 с пометкой «для помощи погибшим и пострадавшим в г. Одессе 2 мая 2014 г.»

Просим всех внести свою лепту в это благое дело.

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По вопросам, связанным с организацией заупокойных богослужений и погребений, а также за материальной помощью семьи погибших и пострадавших могут обращаться к благочинному Одесской епархии протоиерею Павлу Полещуку (тел.: 067 744 40 44) и протоиерею Максиму Омельченко (тел: 097 976 01 60)

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