Управляющий делами УПЦ: «Дорогие сестры, желаю, чтобы по вашим молитвам мы наконец отошли от этого безумия – убивать друг друга»

В неделю жен-мироносиц, во время Божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры коленопреклоненно молились о мире в нашей стране.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний объяснил, что в эти дни – от Воскресения Христова до Вознесения - по церковному уставу мы не становимся на колени. Но то, что сегодня происходит в Украине – проливается кровь, гибнут люди, – не может нас не понудить склонить колени и сердца в молитве к Богу, дабы прекратилась всякая вражда. Также была совершена заупокойная ектения о упокоении душ погибших в результате кровавых столкновений.

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После богослужения владыка поздравил всех женщин с праздником, выразив надежду, что, как ранее, в самые сложные временя для нашего народа и Церкви, «жены-мироносицы» вымолят нам всем мир:

«Дорогие сестры, желаю, чтобы в этот трудный час, по вашим молитвам Господь остановил ожесточение наших сердец, чтобы мы наконец отошли от этого безумия – убивать друг друга за какие-то политические взгляды. Не существует таких политических идей, которые могли бы служить ценой человеческой жизни. Это безумие.

Дай Бог, чтобы как вы встретили Воскресшего Христа Спасителя, в лице жен-мироносиц, и как вы вымолили нашу Церковь в годину испытаний и лихолетий, и сейчас по вашим молитвам, Господь утвердил нашу Православную веру, защитил нашу Церковь и даровал нам всем мир и благоденствие.»

Поздравление митрополита Антония православным женщинам ВИДЕО