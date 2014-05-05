Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры освятил Троицкий храм Зимненского монастыря

3 мая Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий посетил Успенский Зимненский Святогорский ставропигиальный женский монастырь (Волынская обл., с. Зимнее).

В обители митрополит Онуфрий возглавил праздничное всенощное бдение накануне Воскресенья женщин-мироносиц и освятил храм в честь Пресвятой Троицы.

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, духовенство монастыря и епархии.

За богослужением молились: настоятельница монастыря игуменья Стефания (Бандура), насельницы и прихожане обители.

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Свято-Троицкий храм является самым древним каменным сооружением Зимненской обители. По преданию, эту церковь построил сам равноапостольный князь Владимир, основав здесь монастырь. Во времена, когда монастырь был закрыт, Свято-Троицкая церковь выполняла функции приходского храма. Первые монахини, которые пришли возрождать Зимненскую обитель, сначала тоже молились в этой церкви, поскольку другие храмы обители лежали в руинах. С возрождением монастыря Свято-Троицкий храм получил новую жизнь. Было проведено основательное исследование и реконструкции древней святыни, благодаря чему она приобрела первозданный вид.

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