Фонд Григория Богослова перечислит 300 тысяч рублей пострадавшим в Одессе

Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова перечислит Одесской епархии 300 тысяч рублей в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате кровавых столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.

Пожертвование фонд сделает по благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, — сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

События этого дня привели к трагедии с многочисленными человеческими жертвами. По последним данным, в ходе столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек, более двухсот обратились за медицинской помощью.

Напоминаем, что 3 мая Одесская епархия начала сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших в результате столкновений.

Правмир