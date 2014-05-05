Скульптура Давида работы Микеланджело может рухнуть из-за микротрещин в мраморе, сообщается в отчете экспертов Итальянского национального исследовательского совета и Флорентийского университета. Эксперименты с десятисантиметровой репликой статуи в центрифуге показали, что при сохранении условий эксплуатации падение Давида неминуемо.

Новые микротрещины возникают в левой ноге и пне, на который опирается правая нога статуи, из-за смещенного центра тяжести и низкого качества мрамора. Лодыжки Давида слишком тонки, чтобы надежно нести вес скульптуры, 5572 килограмма. Разрушению мрамора способствуют небольшие землетрясения, которые постоянно происходят во Флоренции, и вибрации от дорожного движения. Для спасения статуи эксперты предлагают перенести ее в надежно защищенное от вибраций помещение за пределами Флоренции.

Скульптура Давида была установлена на площади Синьории перед палаццо Веккьо во Флоренции в 1504 году. Трещины в скульптуре были замечены еще в середине XIX века. Для сохранности Давида перенесли в залы Академии изящных искусств в 1873 году, а на площади установили копию. Давид Микеланджело — самая копируемая статуя в мире. Гипсовая копия Давида есть в ГМИИ в Москве.

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