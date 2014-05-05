"Родные соотечественники, остановитесь!" - Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры УПЦ

Уже в течение нескольких месяцев Украина переживает сложные испытания. Крайне неспокойной остается ситуация на Донетчине и Луганщине. Ужасные события произошли 2 мая в Одессе, где в результате кровавых столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибло несколько десятков человек и более сотни получили ранения.

Украинская Православная Церковь выражает свои соболезнования родным и близким всех погибших. Мы возносим молитвы об упокоении душ тех, кто ушел от нас, и за скорейшее выздоровление раненых. Любовь Божия объемлет всех нас. В океане Божественного милосердия исчезают все наши земные страсти и противостояния. Поэтому и Церковь Христова не делит свою паству по национальным признакам или политическими предпочтениями. Мы молимся за всех, несмотря на то, по какую сторону баррикад она оказалась.

В течение всех месяцев общественно-политического кризиса в Украине наша Церковь последовательно призывала к примирению и искала пути, чтобы не допустить кровопролития. Мы обращались и к государственной власти, и к оппозиции с призывами прекратить вражду и сесть за стол переговоров. Сегодня политическая ситуация в стране изменилась, но позиция Церкви остается неизменной. Мы снова и снова призываем и новую власть, и оппозицию приложить максимум усилий для прекращения кровопролития. Мы вновь и вновь обращаемся к вам, наши родные соотечественники: Остановитесь! Прекратите агрессию, не применяйте оружие против своих братьев и единоверцев!

Мы должны понять, что ни одна политическая идея не стоит того, чтобы ради нее лилась кровь. Нельзя построить справедливое общество на насилии, агрессии и противостоянии. Действительно, между гражданами Украины существуют существенные противоречия. Не следует закрывать на это глаза. Однако искать понимания и компромисса следует не с оружием в руках, а за столом переговоров. Любое насилие всегда порождает только новое насилие. И каждое убийство влечет за собой новые жертвы. Мы должны разорвать этот адский круг и не дать дьяволу превратить нашу страну в поле братоубийственной войны.

В это непростое время призываю священнослужителей Украинской Православной Церкви к взвешенному и ответственному пастырскому поведению. Мы должны помнить, что миссия Церкви заключается в Благой Вести о примирении человека с Богом и человека с человеком. Духовенство должно приложить усилия, чтобы прекратить эскалацию конфликта.

Призываю всех верующих Украинской Православной Церкви к горячей молитве. Будем просить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он покровительством Своей Пречистой Матери сохранил нас от вражды и братоубийства. Пусть мир Христов и взаимное прощение придет в наши сердца!

+Онуфрий,

Митрополит Черновицкий и Буковинский,

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры