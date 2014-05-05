В Нежине прославлена в лике святых игуменья Изумруда (Онищенко)

3 мая, по благословению Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний возглавил Божественную литургию в Введенском женском монастыре Нежина.

Митрополиту Антонию сослужили архиепископы: Херсонский и Таврический Иоанн (председатель Синодального отдела по канонизации святых), Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Городницкий Александр, епископы: Нежинский и Прилуцкий, Конотопский и Глуховский Роман, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан, председатель административного аппарата Киевской митрополии протоиерей Владимир Коцаба и духовенство обители.

За богослужением собор архиереев совершил чин прославления в лике местночтимых святых Нежинской епархии преподобной Изумруды Нежинской, исповедницы. Духовенство в последний раз пело заупокойные песнопения игуменьи Изумруде. Затем епископ Бородянский Варсонофий огласил постановление Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2012 года (журнал № 32) о причислении к лику святых подвижницы благочестия игуменьи Изумруды (Онищенко) (+ 1945), а епископ Нежинский и Прилуцкий Ириней прочитал житие новопрославленої святой.

Честные мощи преподобной Изумруды Нежинской будут постоянно находиться в Введенском женском монастыре г. Нежина.

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Игуменья Изумруда (Онищенко Ульяна Авраамнівна) родился 2 (15) января 1858 года в селе Марковцы Бобровицкого района Черниговской области. С семи лет она проживала в Введенском женском монастыре г. Нежина. В 18 лет матушка приняла постриг с именем Изумруда. После кончины игуменьи Анны в 1914 году стала настоятельницей обители.

В 1922 г. во время большевистской кампании по изъятию церковных ценностей игуменью Изумруда был осужден на 3 года лишения свободы. После закрытия монастыря в 1927 г. 90 насельниц во главе с игуменьей Смарагдой было переведено в Козелецкого Георгиевского монастыря.

В 1930 году матушку вторично арестован «за антисоветскую агитацию». Игуменью Изумруда три года удерживали под стражей в Нежинской тюрьме, что окончательно подорвало ее здоровье. Поскольку предварительным следствием состав преступления не было установлено, матушку уволили. И вскоре, в 1935 году игуменья Изумруда умерла и была похоронена в Чернигове.

16 ноября 2011 года по благословению Преосвященнейшего епископа Нежинского и Прилуцкого Иринея состоялось перезахоронение останков бывшей настоятельницы Нежинского Введенского женского монастыря игуменьи Изумруды с городского кладбища «Яловщина» Чернигова на территорию Введенского монастыря.

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