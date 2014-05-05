В Киево-Печерской лавре молились за мир в стране и упокоении погибших в кровавых столкновениях

4 мая управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Его Высокопреосвященству сослужило духовенство обители.

По завершении сугубой ектении митрополит Антоний обратился к верующим с призывом склонив колени и совершил молитву, в которой просил Господа даровать мир нашей стране. Также была совершена заупокойная ектения об упокоении душ погибших в результате кровавых столкновений.

Митрополит Антоний объяснил, что в эти дни - от Воскресения Христова до Вознесения - по церковному уставу мы не становимся на колени. Но то, что сегодня происходит в Украине - проливается кровь, гибнут люди, - не может нас не побуждать склонить колени и сердца в молитве к Богу, чтобы прекратилась всякая вражда.

news.church.ua