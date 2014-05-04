Одесская епархия УПЦ окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Одесская епархия окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших в кровавых событиях 2 мая.

С 3 мая во всех храмах епархии организован сбор средств для оказания помощи. Уже сегодня приходы внесут свою лепту для семей погибших и пострадавших, а затем в храмах будут установлены специальные ящики для пожертвований, куда каждый желающий сможет внести свой посильные вклад.

Также Одесской епархией открыт специальный расчетный счет:

- р/с 26000000061682 в ООФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Одессы, МФО 300023, код 23209582 с пометкой «для помощи погибшим и пострадавшим в г. Одессе 2 мая 2014 г.»

Просим всех внести свою лепту в это благое дело.

***

По вопросам, связанным с организацией заупокойных богослужений и погребений, а также за материальной помощью семьи погибших и пострадавших могут обращаться к благочинному Одесской епархии протоиерею Павлу Полещуку (тел.№ 0677444044) и протоиерею Максиму Омельченко (тел.№ 0979760160)

Пресс-служба Одесской епархии