Украинская Православная Церковь просит и умоляет прекратить раздувать огонь гражданского противостояния - Местоблюститель

2 мая 2014 года в Одессе произошли трагические события. Во время противостояний погибло более 40 человек и около 125 получили ранения. Выражаю молитвенные соболезнования родным и близким погибших и молюсь за выздоровление пострадавших.

Украинская Православная Церковь просит и умоляет украинских политиков и другие внешние и внутренние силы прекратить раздувать огонь гражданского противостояния в Украине. Не используйте народ Божий, и Церковь в ваших интересах! Мы молим Бога, чтобы поскорее мир сошел на нашу землю. Прошу народ Украины, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, быть мудрым и не поддаваться на провокации. Неужели мало крови было пролито за последние месяцы, чтобы понять, что только мирным словом, а не силой можно решать любые проблемы и противоречия?

Украина - наш общий дом! Помолимся и не дадим нас рассорить!

Призываю священнослужителей Украинской Православной Церкви к взвешенному и ответственному пастырскому поведению в это непростое время.

И пусть мир Христов и взаимное прощение будет в наших сердцах!

+Онуфрий,

Митрополит Черновицкий и Буковинский,

Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры