В пресс-служба Одесской епархии УПЦ опровергли провокационные заявления в СМИ

Пресс-служба Одесской епархии УПЦ опровергла провокационные заявления, распространенные в СМИ.

«Когда 2 мая в Одессе гибли люди, ряд СМИ (газета «Сегодня», а со ссылкой на нее – портал credo.ru) опубликовали лживую информацию, якобы в одном из одесских храмов «во время утреннего молебна за святую Русь священник раздал прихожанам оружие».

Это – чудовищная ложь, которая направлена на дальнейшую эскалацию напряженности в Одессе. Видимо, тем, кто стоит за организацией кровавых беспорядков 2 мая 2014 г., повлекших десятки человеческих жертв и сотни пострадавших, хочется разжечь и межрелигиозный конфликт.

Мы заявляем, что Одесская епархия молится о мире и согласии, умягчении злых сердец, являя тем самым образец духовного окормления всех прихожан, независимо от их национальной принадлежности и политических взглядов».

"Православие в Украине"