Митрополит Агафангел обратился к жителям Одессы в связи с трагическими событиями 2 мая

Дорогие братья и сестры, дорогие одесситы,

Христос Воскресе!

В глубокой скорби и трауре приходится встречать нам новые дни светлого пасхального времени. Души и сердца наши, так радостно и искренне взывавшие слова приветствия воскресшему Спасителю, ныне исполнены слез и смущения из-за страшного братоубийства, обагрившего кровью нашу миролюбивую землю. Улицы нашего изобильного города, щедро обласканные солнцем и украшенные весенним нарядом, сегодня покрыты копотью и обезображены хаосом. Насильственная смерть десятков погибших и страдания сотен покалеченных людей, заставляют наши христианские сердца сжаться от боли и сострадания. В канун празднования дня Жен-мироносиц, принесших ко гробу Христа свою любовь и драгоценное миро, нам, вместо чистой радости, приходится приносить ко Господу свои слезы и молитвы о тех, кто стал жертвой безумной распри.

Божественный дар жизни – есть то священное начало, которое объединяет всех нас в единую семью детей Божьих. Небесный отец, благословивший каждому из нас быть в этом мире, перед каждым раскрыл всю полноту Своей любви и благодати, призывая всех к совершенству в добре и святости: «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 48). Любовь к Нему и к своим братьям и сестрам, от века провозглашена как наивысшая степень самораскрытия человека. И в то же время, грехи против ближнего составляют большую часть Десяти библейских Заповедей. «Почитай отца и матерь твою… Не убивай… Не кради… Не лжесвиде-тельствуй… Не пожелай чужого…»

Эти заповеди запечатлены в сознании каждого из нас с ранних лет и всегда являются путеводным ориентиром на жизненном пути. Что же заставляет человека, как носителя божественного образа и подобия, преступать эти законы жизни? Изначальный грех врага рода человеческого, противника Бога и детей божиих – диавольская гордыня, вот то, что разрушает священный образ Отца Небесного в роде человеческом. И потеряв этот образ, человек перестает быть человеком, превращаясь в страшное и кощунственное существо.

Первые страницы книги Бытия повествуют нам об ужасном последствии такой гордыни: «и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4: 8). Однако это убийство не принесло радости и успокоения первоубийце, напротив, пролитая кровь вменилась в проклятие, и наказанием его стало изгнанничество в той земле, которая ранее щедро питала его.

Сегодня, видя, как в нашем святом граде Одессе произошла страшная трагедия, подобная тому древнему первоубийству, внимательно всмотримся в глубину наших сердец: не разрушен ли в нас образ Божий? Не воцарилась ли в сердце, вместо божественной любви демонская гордыня? И если увидим хотя бы малейшие ростки этого тлетворного яда, поспешим с сокрушением и смирением в объятия Отца Небесного, омоем слезами и покаянием начало того греха, окончанием которого стало то ужасающее беззаконие, выплеснувшееся на мирные улицы нашего любимого города.

Сердцем разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким, погибших в страшной трагедии. Молимся о упокоении их душ. Вечная им память.Со всей пастырской ответственностью призываю всех вас, братья и сестры, без различия мировоззренческих основ и политических убеждений, усилием воли восстановить мир и порядок в нашем общем доме. Не ненавистью и местью, а любовью и состраданием уврачевать страшную рану на теле нашего общества.

По моему благословению, все общины и храмы Одессы и епархии уже проводят срочный сбор средств для пострадавших, нуждающихся в лечении, и поддержки семей одесситов погибших 2 мая.

Призываю всех к молитве о мире и единомыслии, о примирении враждующих, о искоренении гордыни и злобы, об утверждении в сердцах всех нас любви и согласия, ибо в единстве наша сила.

Благодать и мир да умножатся в наших сердцах.

Со скорбью

+АГАФАНГЕЛ

МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ И ИЗМАИЛЬСКИЙ