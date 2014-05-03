Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с новым обострением гражданского противостояния в Украине

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с новым обострением гражданского противостояния в Украине.

- На Украине вновь льется кровь. Столкновения в Донецкой области и трагические события в Одессе привели к гибели десятков людей, к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Многие переживают отчаяние, опасаются за свою жизнь и жизнь близких.

В это тяжелейшее время мое сердце с Украиной, с каждым ее сыном и дочерью, переживающими боль, скорбь, недоумение, негодование, отчаяние. Молюсь о упокоении всех жертв кровопролития, о спасении жизней пострадавших, о скорейшем выздоровлении раненых. Горячая моя молитва — и об исцелении страны, об умирении вражды, о том, чтобы более не проливалась кровь и чтобы насилие навсегда прекратилось.

Ответственность за происходящее ныне ложится в первую очередь на тех, кто вместо диалога прибегает к насилию. Особую обеспокоенность вызывает применение в гражданском противостоянии тяжелой военной техники. Причиной применения силы нередко становится приверженность политическому радикализму, отрицание за гражданами права выражать свои убеждения.

В условиях современной Украины не может объявляться единственно возможной и общеобязательной лишь одна из политических позиций. Это гибельно для страны. Убежден, что от попыток утвердить свою точку зрения силой следует отказаться раз и навсегда. Призываю все стороны воздерживаться от применения оружия, решать все вопросы путем переговоров. В краткосрочной перспективе Украине нужно по крайней мере перемирие, в долгосрочной — прочный и неотъемлемый мир.

Украина может исцелиться и идти по пути созидания достойной жизни своих граждан лишь, будучи общим домом для людей разных политических убеждений, во многом отличающихся друг от друга. Альтернативы диалогу нет. Необходимо, пока еще есть такая возможность, услышать друг друга и постараться не только разрешить нынешние противоречия, но и обновить верность христианским духовным и нравственным ценностям, которые сформировали народ Украины, обогатили его мудростью и правдолюбием. Верю: именно эти ценности помогут сегодня найти путь к миру и справедливости, без которых немыслимо достойное будущее страны.

Боже великий, единый! Русь-Украину храни!

patriarchia.ru