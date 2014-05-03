Социальный отдел Киево-Печерской лавры поздравил своих подопечных с Воскресением Христовым

В светлые пасхальные дни Социальный отдел Киево-Печерской лавры по традиции поздравил с праздником Воскресения Христова одиноких стариков, людей с ограниченными возможностями и пациентов Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ».

По благословению наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, братия лавры передала пасхальные подарки людям, которые особенно нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Медицинскому персоналу «ОХМАТДЕТа» в знак признания за их труд также вручили лаврские праздничные сладости.

Благовествуя о Воскресении Христовом, отцы пожелали каждому подопечному помощи Божией в преодолении жизненных трудностей. У этих людей тяжелые судьбы, но искренне хочется верить, что увидит слепой и услышит глухой ту искреннюю доброту, с которой монахи стремятся служить ближним.

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