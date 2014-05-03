В Церковно-археологический музей Киевской духовной академии передали старинные иконы

Председатель Учебного комитета Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент передал в Церковно-археологический музей Киевской духовной академии иконы, относящееся к эпохе позднего украинского барокко, а также образа, писанные в начале 19 века. Среди переданных экспонатов:Иконы «Вход Господень в Иерусалим», «Млекопитательница», «Одигитрия». КДАиС

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