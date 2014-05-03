В УПЦ объявили прием заявок на Фестиваль православных СМИ в Виннице

Оргкомитет Фестиваля православных СМИ объявляет о приеме заявок на IX Фестсми.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ будет проводить IX Фестиваль православных СМИ с 19 по 22 мая 2014 года в г. Винница.

Ведущая тема - «Церковь объединяет Украину. Соборные медиа Украинской Православной Церкви - единство в многообразии».

К участию приглашаем руководителей епархиальных информационных отделов (пресс-служб), главных и ответственных редакторов епархиальных СМИ.

Регистрационный взнос за одного участника - 500 грн. Организационный комитет обеспечивает участников проживанием и питанием.

Заявку от епархии и анкеты участников принимаются до 14 мая по адресу: festzmi@gmail.com.

Бланк Заявки на сайте Фестсми.