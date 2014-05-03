Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Беса автоматом не победишь

2 мая, в день памяти святой блаженной Матроны Московской, архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в храме в честь этой святой на одноимённой шахте в Дзержинске. Владыка обратился ко всем собравшимся с проповедью.

Христос воскресе!

В сегодняшний день мы в этом святом храме, под его сводами, празднуем пасхальное торжество и память святой блаженной Матроны Московской, в честь которой три года назад был освящён этот храм.

Шахта — это место непростое, место, где труд связан с риском для жизни. И шахтёры, которые опускаются в шахту и поднимаются из шахты, всегда обращаются к Богу, чтобы Господь их жизнь сохранил. Обращаются к Богу не только они, Богу молятся их семьи, их жёны и дети, их родные и близкие, чтобы они остались живыми. Потому что всегда этот труд был опасным и непростым.

И в старые времена — времена дореволюционные — мы знаем, что там, где было трудно, где было непросто, там было и место для особой, сугубой молитвы. На предприятиях, на шахтах строились храмы и часовни. В советское время, естественно, это делать было невозможно, потому что официальная идеология была другая. И молиться шахтёры могли только в душе, и крестик должны были прятать так, чтобы никто не видел. Но они продолжали молиться, опускаясь в шахту, и в советское время.

В сегодняшний день там, где есть возможность, на шахтах строятся храмы и молитвенные дома. Я помню время, когда всё это только начиналось, когда, больше десяти лет назад, был построен первый храм на шахте в Красноармейске. Люди с удивлением смотрели на храм и думали, почему он находится на шахте, и как к этому относиться. Кто-то проходил мимо, кто-то подходил и останавливался на короткое время.

Сегодня люди уже не могут представить свою жизнь без ежедневной молитвы в этом храме перед началом работы. И молитва нужна не для того, чтобы больше угля добывалось, или чтобы дороже его продать. Молитва нужна для того, чтобы укрепились человеческие силы. Потому что человек имеет не только тело, но и душу. Если тело мы укрепляем, питаясь пищей телесной, то душу мы укрепить можем только молитвой к Богу и добрыми делами.

Здесь совершается Божественная литургия, здесь совершаются молебны. Здесь совершается молитва о тех, кто здесь трудится, и о мире всего мира. И я рад, что то семя, которое было здесь посеяно три года назад, растёт, и уже видно, какие оно приносит плоды — прежде всего в душах и в сердцах людей.

Как обычно человек идёт к Богу? Сначала он Бога просит о чём-то. То что-то болит, то где-то тяжело, чего-то не хватает, то какая-то скорбь и горе. И человек приходит к Богу и о чём-то Его просит. Потом за что-то благодарит. А потом в какой-то момент человек начинает понимать, что ему уже не что-то от Бога надо, а ему нужен Сам Бог, ему необходимо общение с Ним через молитву, ему необходимо слышать Его слово, ему необходимо свою жизнь, как по часам, сверять по тем заповедям, которые ему дал Господь. Потому что когда человек живёт по заповедям, у него на душе легко, хорошо, радостно. Когда человек совершает грех, поступает против совести — на душе мрачно, темно, неспокойно, душа болит и хочет от этого мрака освободиться.

И когда человек этот опыт приобретает, он уже больше стремится к Свету и удаляется от всякого зла и греха. А молитва становится для него такой же естественной потребностью, как потребность есть и дышать. Он без молитвы жить не может. Знает, что приближается воскресный день или праздничный, и он идёт на службу в храм, он дома встаёт на молитву, он уже хочет причаститься Святых Христовых Тайн, он уже спешит на исповедь.

Но это всё будет потом. А начинается всё с самого простого, когда человек говорит: «Господи, благослови! Слава Тебе, Господи! Господи, помоги! Господи, укрепи!» Эти простые обращения к Богу — первые шаги в духовной жизни, потому что молитва — это и есть духовная жизнь человека. А когда человек видит, что его молитву Господь слышит и исполняет, его вера укрепляется, а сердце наполняется благодарностью Богу.

В сегодняшний день я желаю, чтобы вера росла и укреплялась в сердцах всех, кто трудится здесь, на этом предприятии, чтобы благодарность Богу наполняла эти сердца, и чтобы желание молиться и жить с Богом появлялось в жизни как можно большего количества людей. Задача Церкви — не просто научить человека ставить свечи или целовать иконы, а пробудить в его душе желание быть с Богом, идти к Богу, стремиться к Нему. И чем больше людей этого захотят, чем у большего количества людей это получится, тем больше мы будем говорить о том, что Церковь выполняет свою миссию и ту задачу, для которой Она существует на земле.

Я от всей души поздравляю всех тружеников и всех паломников, кто прибыл сюда помолиться святой Матроне Московской, с престольным днём этого храма. Я желаю, чтобы Господь благословил ваши труды здесь, на этой шахте, чтобы Господь укрепил всех, кто здесь молится и трудится, сохранил от всякого зла, чтобы все, кто опускается в шахту, живыми и здоровыми поднимались из неё обратно и возвращались в свой дом, чтобы в их семьях никто не скорбел и не плакал. Обо всём этом мы сегодня молились за Божественной литургией. Пусть Господь всех вас благословит и сохранит!

***

Сегодня, конечно, наши души и сердца болят не только за шахтёров. Мы знаем, какие события сейчас происходят в Славянске. Там прямо сейчас ведутся боевые действия. Утром это началось. Сейчас люди вышли и живой стеной стали перед войсками, чтобы они не входили в город. Вроде бы, солдаты опустили оружие, и сейчас всё спокойно, стрельбы нет. А с утра люди молились в храме — рядом стреляли из автоматов. И мы, конечно, молимся, чтобы Господь сохранил наши сердца от ненависти, от вражды.

Ещё какой-то месяц назад мы понятия не имели, что мы в Украине будем друг с другом воевать, что мы будем друг у друга спрашивать: ты за Украину или ты за Россию? Мы жили на одной земле и не думали, что нам кто-то когда-то такой вопрос задаст. И я вас очень прошу: не позвольте ни в коем случае в своих сердцах появиться ненависти, стремлению делить людей: русский, украинец или кто-то ещё. Мы все перед Богом братья и сёстры, одна большая семья. Это бесу угодно, чтобы мы стреляли друг в друга, чтобы мы друг друга ненавидели, чтобы мы друг за другом гонялись с оружием. А Богу это не угодно, Господь этого не благословляет. Бес хочет нас поссорить, чтобы ненависть была в наших сердцах, а Господь хочет другого.

И мы, христиане, не должны ни в коем случае себе позволять иметь в сердце ненависть, и должны смотреть, чтобы при нас никто никого не обижал, и не унижал никого, на каком бы языке кто ни говорил. И если кто-то будет такой вопрос задавать, мы должны останавливать человека: «Ты что, вражды хочешь? Ненависти хочешь? Остановись, успокойся. Богу это не угодно. Бог так не благословляет».

Мы сейчас стоим в храме и молимся, чтобы люди не погибли, а об этих солдатах, срочниках и контрактниках, тоже их мамы и жёны молятся, чтобы их не убили. А это один и тот же народ, который разговаривает на одном языке и который молится одному Богу. И мы должны друг друга приветствовать пасхальным приветствием: «Христос воскресе! — Воистину воскресе!» — и друг друга обнять, и простить все согрешения, и врагов своих любить, а не ненавидеть. И того, что хочет сделать бес, мы не должны допустить. А беса автоматом не победишь, его молитвой надо побеждать, добрыми делами. И изо всей силы противиться, чтобы в душе и в сердце не было никакой ненависти, чтобы мы были одним народом, одной Церковью, и чтобы между нами была любовь, а не война. Нужно усилить свои молитвы и молиться о мире во всём мире.

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