Киевская Митрополия УПЦ оказала помощь военным на Херсонщине

Киевская митрополия Украинской Православной Церкви регулярно оказывает поддержку украинским военным частям, которые находятся в Херсонской области на административной границе с Крымским полуостровом. На этот раз были выделены средства для закупки 30 спальных мешков для десантников и танкистов. Кроме того, военнослужащим были доставлены миски и одноразовая посуда, аккумуляторы, пополнены библиотеки. Также в армии постоянно находятся военные капелланы, которые оказывают бойцам духовную поддержку.

mitropolia.kiev.ua