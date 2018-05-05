Выставка «Украинское искусство XVI-XIX веков» в “Софии Киевской”: скульптуры Пинзеля, и уникальные храмовые иконы

Головки ангелов, Пинзель Иоанн. Львовская школа живописи, 1752-1755 г. Дерево, скульптура.

В Национальном заповеднике «София Киевская» в памятнике архитектуры XVIII века. Дом митрополита продолжается выставка «Украинское искусство XVI-XIX веков» (из частных коллекций).

На выставке представлены работы украинских мастеров XVI-XIX вв., которые представляют развитие украинской иконописи, скульптуры и книгопечатания и хранятся в частных коллекциях.

Евангелие, типография Михаила Слезки, 1665 г.

Древнейшая икона из представленных в экспозиции - «Евангелист Марк» неизвестного галицкого иконописца сер. XVI в. Настоящей жемчужиной выставки является величественная икона «Богоматерь Одигитрия» (1660-1670-х гг.). Украинская иконопись XVIII в. представлен образ «Тайная Вечеря» и «Деисусом» (иконописец Иван Серединский). Также посетители выставки могут увидеть список знаменитой иконы Казанской Божьей Матери конца XIX ст.

Крылатые головки ангелов, Пинзель Иоанн. Львовская школа живописи, 1752-1755 г. Дерево, скульптура.

Изюминкой выставки являются работы одного из самых загадочных скульпторов XVIII ст. Иогана Георгия Пинзеля. Эмоциональность и динамичность его скульптур подчеркивают влияние западноевропейской школы на творчество великого мастера.

В комментарии "УНИАН-Религии" ведущий науковий сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Игорь Нетудыхаткин рассказал об особенностях выставки.

На выставке представлены 25 музейных предметов, из них 15 икон. Также выставка представляет другие образцы украинского сакрального искусства - две скульптуры, которые атрибутуются как скульптуры Иоганна Георгия Пинзеля, и четыре книги XVIII-XIX века.

Стоит обратить внимание на скульптуры, которые приписывают авторству И.Г.Пинзеля. Это мировая величина в области скульптуры, художник, которого знают за рубежом. В частности, его выставки проводили в Париже в Лувре... Здесь представлены его скульптуры 60-х годов XVIII века, которые называются «Крылатые головки ангелов» и «Головки ангелов». Личность Пинзеля загадочная - никто не знает, когда он родился, где он похоронен, как он выглядел... Однако его творчество, его художественные произведения являются образцом искусства мирового уровня.

Икона "Поклонение пастухов". Неизвестный иконописец. Дрогобицкий район, Львовская область. Конец XVII ст.

Каждая икона, из представленых на выставке, является уникальной. Это иконы из частных художественных коллекций, самая ранняя икона датируется концом XVI века. Это икона с изображением святого Марка. Также стоит обратить внимание на два образа - икона «Поклонение пастухов» неизвестного иконописца конца XVIII в. и икона «Сошествие в ад» - того же иконописца. Эти две иконы из одного иконостаса, что прослеживается по их рамах. Очевидно, иконы находились в праздничном чине какого-то иконостаса. Эти иконы из частных собраний, поэтому их судьба непростая, и относительно каждой из них нельзя с точностью сказать, из какого именно храма они. Поэтому есть сложность в их атрибуции. Мы знаем только, что именно эти - с Дрогобычского района Львовской области. Это православные иконы.

Икона "Сошествие в ад". Неизвестный иконописец. Дорогобицкий район, Львовская область. Конец XVII ст.

Все иконы выполнены темперой на дереве. Это классический стиль исполнения иконописи этого периода. Темпера - это такая краска, которая использовалась до распространения масляной живописи. Масляная живопись распространяется в 18 в. Темпера - это минеральная краска на эмульсии органической основы, как яичный желток. Сама техника выполнения темперой - это древнейшая живопись, то есть темперой расписывали еще в египетских пирамидах саркофаги фараонов. В XVIII в. ее вытесняет уже масляная живопись.

Икона "Апостол Андрей". Неизвестный иконописец. Украина. Конец XVII ст.

Я не могу выделить какую-то одну икону, они все по своему значению являются равнозначными. Вот в этом зале представлены иконы из Деисусного чина. Самая древняя икона - это изображение Евангелиста Марка конца XVI ст. Этот образ был написан неизвестным иконописцем из Галичины. Икона символизирует период перехода от такого условного иконописания, для кого характерно плоскостное изображение, уже ренессансного типа. То есть образ святого становится более живым, в иконописаннии этого периода уже появляются реалистические нотки.

Икона "Деисус". Иван Серединский. Старосамборский район, Львовская область, начало XVIII в.

Единственная икона, автор которой известен в этом собрании, это икона «Деисус» начала XVIII ст., которая происходит из Старосамборского района Львовской области, ее автор - Иван Серединский.

Есть два типа иконописи - есть канонические изображения и иконы, на которых влияние осуществила народная живопись. В данном случае прослеживается, очевидно, влияние народной живописи, которую Иван Серединский отразил в этой иконе.

Икона "Богоматерь Казанская со сценами чудес". Кулаков Иван. Чергниговщина. 1892 г.

Наиболее поздняя икона - «Казанская Богоматерь» со сценами чудес, это список знаменитой иконы Казанской Божией Матери, работа 1892 г. Сама икона Казанской Божией Матери была одной из главных Богородичных святынь Российской империи, и она прославилась во время Смуты начала XVII в. Была чудесным образом явлена в Казани в конце XVI в., но до нашего времени сама икона не сохранилась, она была утрачена в начале ХХ в. и она сейчас известна только в таких списках.

Один из списков чудотворной иконы "Казанская Богородица" сейчас представлена на выставке. Средник иконы по периметру окружают живописные клейма. Клейма такого рода называются «сегменты», они обычно прямоугольной формы, в которых изображают чудеса этой иконы или, как в случаях со святыми, сцены из их жития.

Икона "Св. Николай Чудотворец с житием". Неизвестный иконописец. Галичина, XVII в.

А вот икона Святого Николая, вы также можете видеть клейма. В данном случае представлены клейма из жития святого Николая. Собственно, шесть сцен. Первая - это чудо крещения святого Николая, во время которого он, будучи еще младенцем, три часа простоял без посторонней помощи в крещальной купели, таким образом отдавая дань Небесной Троицы. Также здесь представлено клеймо с изображением того, как святой Николай, который был епископом и городе Мир в Ликии, голой ладонью остановил меч, занесенный над головой несправедливо осужденного. Это действие увидели три стратега (военачальники) византийского императора Константина. И наконец, когда и они были неправедно осуждены, им в тюрьме явился святой Николай и сказал, что их спасет. Той же ночью он явился во сне императору Константину, и император оправдал трех неправедно осужденных стратегов.

Икона "Богородица, Царица Небес, с историей обретения ее ризы". Неизвестный иконописец. Яворивский район Львовской области. Конец XVII ст.

В двух нижних клеймах представлены чудеса святого Николая на море. Как известно, он считается покровителем не только детей, но и моряков, и всех, кто так или иначе связан с судоходством, и путешественников в целом. Чудо спасения корабля, когда Николай Мирликийский отправился в Палестину, чтобы поклониться святым местам, разгорелась буря. Он обратился с молитвой к Господу, и буря утихла, и корабль с паломниками был спасен.

А это - чудо спасения отрока Димитрия, уже посмертное чудо святого Николая. Отрок Димитрий был благочестивым юношей, отправился по морю на поклонение мощам святого Николая, когда поднялась буря, он начал тонуть и явился святой Николай и его спас.

Икона "Богоматерь Одигитрия". Неизвестный иконописец. Украина. 1660-1670 гг.

Святой Николай был епископом, в иконографии он представляется как архиерей, в архиерейских облаченнях, и считается небесным архиереем, который находится рядом с божественным престолом и пребывает в постоянной молитве к Господу за род человеческий. В данном случае он изображен в фелони, которая украшена крестами. Также мы видим на нем сакос, архиерейскую палку, которая символизирует меч духовный. В левой руке его Евангелие, которое он держит за омофор. Этот белый платочек называется омофор. Собственно, наличие омофора на иконе указывает на то, что иконописец стремился изобразить напрестольное Евангелие, которое кладут на престол и которого нельзя касаться голой рукой - без омофора.

Абсолютно все эти иконы из храмов, все они были размещены в иконостасах, однако именно из каких храмов, точно неизвестно.

Икона "Покров Пресвятой Богородицы". Неизвестный иконописец. Галичина. Конец XVII ст.

Эта икона имеет название «Покрова». Праздник Покрова, согласно церковной традиции, зародился в 910 году, когда Константинополь был осажден войсками сарацин. Во Влахернском храме в Константинополе собрались верующие, и была всенощная служба, которую возглавил византийский Патриарх Макарий и на которой присутствовал император Византии Лев. И вдруг Андрей Юродивый... он был пленником-славянином, находился в Византии, в этом храме... Он поднял глаза кверху и увидел в небе Божию Матерь, которая сняла со своей головы Покров и в небесах его разослала над Влахернским храмом и Константинополем. И наконец, случилось так, что этот Покров защитил храм и весь город от сарацинов, которые его штурмовали.

Икона "Святая великомученица Праскева с житием". Неизвестный иконописец. Галичина, конец XVI в.

Однако это событие произошло в 910 году, а на иконе изображен Роман Сладкопевец - это святой, который жил в 5-м веке, то есть за 500 лет до появления самого праздника Покрова.

Появление Романа Сладкопевца на этой иконе связано с тем, что по жизни он был клириком в этом же Влахернском храме. Но он имел недостатки речи и с него все смеялись. Однажды, когда в храме были Патриарх и император, его вытолкали на амвон, заставили петь. Он стеснялся. Роман всю ночь провел в горячих молитвах к Богородице, которая явилась ему, протянула ему свиток и велела съесть.

Икона "Тайная вечеря". Неизвестный иконописец. Украина. XVII в.

Роман Сладкопевец съел этот свиток и сразу получил дар поэтического творчества и очень мелодичный голос. Он считается автором большого количества кондаков в честь Божией Матери (кондаки - это песни, которые произносятся в храме). В Константинополе он стал преподавателем пения и стихосложения и почитается в православной церкви как небесный патрон всех тех, кто так или иначе связан с искусством. Православная церковь чтит его память 1 октября по старому стилю и 14 октября по новому. Праздник совпадает с праздником Покровы.

И поскольку его талант связан с даром Богоматери, так же, как и Покров, поэтому его часто вводят в композицию иконы Божией Матери, несмотря на то, что Покров, как событие, которое начало иконографию, произошло на несколько сотен лет позже времени жизни Романа Соладкопевца.

Вход на выставку стоит 10 грн. - для взрослых, 5 грн. - для детей.

Выставка продлится до конца года.

Ярослава Парака - для “УНИАН-Религии”.

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