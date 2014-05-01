Антиохийская Церковь разорвала отношения с Иерусалимским Патриархатом

Священный Синод Антиохийской Церкви под председательством Патриарха Иоанна 29 апреля официально объявил о приостановке отношений с патриархатом Иерусалима.

Об этом сообщает polit.ru со ссылкой на сайт Патриархата Антиохии.

Предстоятель Антиохийской Церкви снова поднял вопрос о каноническом вторжении патриархата Иерусалима в митрополию Катара. По его словам, все встречи между двумя сторонами оказались бесплодными. В результате на встрече предстоятелей в стамбульском Фанаре делегация Антиохии отказалась подписывать документ соглашения.

Патриарх Иоанн отметил, что этот вопрос даже не стоял на повестке дня, несмотря на просьбы Антиохийского Патриархата.

«После несговорчивой позиции Патриархата Иерусалима Антиохийский престол единогласно решил приостановить общение и не поминать Патриарха Феофила в церковных диптихах, как это обычно делалось ранее. Антиохийский Патриархат подготовил письмо для всех православных Церквей с обоснованием этого решения и с просьбой молиться о единстве Церкви», — заключил патриарх Антиохии.

Священный Синод Антиохийской патриархии также призвал к остановке военных действий в Сирии и налаживанию мирного сосуществованию между христианами и мусульманами в Сирии, Ливане и других странах Ближнего Востока.

Правмир