В «Софии Киевской» открылась выставка, посвященная Иоанну Леванде - первому протоиерею Софийского кафедрального собора (фоторепортаж)

В Национальном заповеднике «София Киевская» открылась выставка «Киевский златоуст» Иоанн Леванда».

Выставка проходит по случаю 200-летия со дня смерти первого протоиерея Софийского собора Иоанна Леванды (1734-1814). Мероприятие проходит в Доме митрополита - памятнике архитектуры середины XVIII в.

На выставке представлены: портреты Иоанна Леванды и его наставника - Киевского митрополита Самуила (Миславского); единственное посмертное издание его проповедей; отличия и награды протоиерея; литургические вещи и предметы бытового обихода того времени.

В комментарии "УНИАН-Религии" ведущий научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская" Игорь Нетудыхаткин рассказал об особенностях выставки.

- Иоанн Леванда - один из самых ярких проповедников конца XVIII - начала XIX вв. За свой необычный ораторский талант современники называли его "киевским златоустом".

Он был первым протоиереем Софийского кафедрального собора. После секуляризационной реформы императрицы Екатерины II Софийский монастырь прекратил существование. Настоятеля Софийского монастыря не было, а был протоиерей Софийского собора. И этим первым протоиереем стал Иоанн Леванда.

Он был назначен на эту должность в 1786 году и находился на ней неизменно 28 лет - до своей смерти в 1814 году. Он был похоронен в Софийском соборе у Царских врат. На стене над местом его захоронения размещена медная позолоченная доска с мемориальным надписью.

Это единственный представитель белого духовенства, которого похоронили в храме. В храме похоронены несколько Киевских митрополитов, но все митрополиты - монахи.

На выставке представлены все известные портреты Иоанна Леванды - всего их сохранилось только два. Исследователи биографии отмечают, что в XIX веке едва ли не в каждом доме киевлян был портрет Иоанна Леванды. Так впоследствии почитали Тараса Шевченко.

Он был народным героем. Прославился мастерством в составлении проповедей. Проповеди произносили по разным случаям - на праздники, были еженедельные проповеди. Киевляне в конце XVIII - начале XIX в. очень любили слушать проповедников в храме.

Иоанн Леванда был настолько знаковым лицом, что стал одним из героев повести Тараса Шевченко «Близнецы». Шевченко написал этот рассказ в 1855 году, когда находился в ссылке. На выставке представлен автопортерт Т. Шевченко - оригинал 1845 года. И его рисунок "Новопетровское укрепление" - это крепость в Казахстане, где он писал этот рассказ, находясь в ссылке.

Аудиосопровождение выставки позволяет посетителям прослушать торжественное «слово» Иоанна Леванды в Доме митрополита 14 апреля 1807 г. по случаю Пасхи.

Выставка «Киевский Иоанн златоуст Леванда» посвященная 80-летию основания Национального заповедника «София Киевская» и является совместным проектом Национального заповедника «София Киевская», Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального музея истории Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национальной библиотеки Украины имени. Вернадского и Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий («Древний Киев»).

Выставка продлится до 15 августа.

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии".

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