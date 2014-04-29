Епископ Ирпенский Климент поздравил с Пасхой заключенных Бучанской исправительной колонии №85
13:30, 29 апреля 2014Православие
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Епископ Ирпенский Климент
26 апреля викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент совершил Божественную Литургию в храме в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, что находится на территории Бучанской исправительной колонии № 85.
Литургию своим пением сопровождал хор студентов Киевской духовной академии и семинарии.
После литургии студенты Киевских духовных школ поздравили заключенных пасхальными песнопениями, а епископ Климент обратился к ним со словами наставления и раздал пасхальные подарки.
В тот же день владыка Климент вместе со студентами КДАиС поздравил с Пасхой пациентов хирургического и терапевтического отделений тюремной больницы и заключенных, отбывающих наказание в бараке особого режима.
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