В Чернобыле почтили память жертв аварии на ЧАЭС

28 апреля, в понедельник накануне Радоницы - день поминовения умерших, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в городе Чернобыле была почтена память погибших в Чернобыльской трагедии, 28-я годовщина которой в этом году выпала на Субботу светлой недели.

В этот день в Свято-Ильинском храме города была совершена поминальная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении архиепископа Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, архиепископа Александра Городницкого.

После богослужения архипастыри и духовенство отслужили панихиду на кладбище с. Залесье, куда в этот день по традиции приезжают выселенцы из Чернобыльской зоны и родственники, чтобы помянуть всех тех, кто похоронен на территории закрытой зоны.

Также отслужили поминальную литию у памятного знака возле места трагедии на АЭС.

church.ua