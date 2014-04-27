В Киев привезут Песчанскую чудотворную икону Божией Матери

В Десятинный монастырь Киева Песчанская икона прибудет впервые. Помолиться перед иконой можно будет ежедневно, сообщают на официальном сайте Десятинного монастыря.

Песчанская икона Божией Матери традиционно находится в городе Изюм. Ее прославление связано с мечто-чтимым святителем бывшей Белгородской епархии Иоасафа Горленка.

В «Сказании» об иконе сказано, что в 1754 году святитель Иоасаф, объезжая епархию, в состав которой входила и нынешняя Харьковская губерния, прибыл в город Изюм. Первая церковь, которую он посетил, была Вознесенская в предместье города, называемом Замостьем. Церковь эта при первоначальном заселении Изюма в XVII веке была устроена на левой стороне Донца в местности под названием «Зверинец». Вследствии частых затоплений весенней водой Донца она была перенесена в предместье Изюма Замостье, но и здесь была неоднократно заливаема Донцом, почему в 1792 году прихожане, к числу которых принадлежали и жители Песок, возбудили ходотайство о перенесении Вознесенской церкви из Замостья в более высокую местность на Пески, что было разрешено и приведено в исполнение в том же году.

Встреченный духовенством и войдя в притвор, святитель с изумлением остановился, и стал вглядываться в большую икону Богоматери, стоявшую в углу притвора и служившую перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. Долго с умилением смотрел он на икону, а потом, осенив себя крёстным знамением, пал перед ней на колени и громко произнёс: «Царица небесная, прости небрежность Твоих служителей, не ведают бо, что творят!». Потом сделав благочинному замечание за такое небрежное отношение к святыне, сказал: «почему сей образ не поставлен в лучшем месте? В сем образе преизобилует особенная благодать Божия, в нём Пресвятая Владычица являет особое знамение своего заступничества для сей веси и целой страны», и тут же приказал поставить эту икону в более приличном месте. Благочинный в оправдание заметил, что в церкви много икон от старого иконостаса, которым нет места. Тогда святитель, быстро войдя на середину церкви, посмотрел на все стороны, и обратив внимание на большой киот сзади левого клироса, установленный небольшими иконами из старого иконостаса, сказал: «вот самое приличное место для иконы Божьей матери. Поставьте её на место этих, уже обветшавших икон, и чтобы она всегда стояла на этом киоте». С тех пор икона всегда стояла на этом месте и даже после перенесения церкви на Пески. После сооружения в 1826 году новой каменной церкви, вследствие изменения плана, икона помещается и до настоящего времени в киоте по левую сторону иконостаса.

Святитель Иоасаф прожил в Изюме более трёх дней; ежедневно утром и вечером он приходил в приходскую церковь и молился перед образом Божьей Матери тогда же перенесенным и поставленным в месте, указанном святителем.

Весть о внимании, обращённом святителем на икону, о его молитве пред нею, распространилась между обитателями, и многие стали приходить к ней, как к имеющей особую благодать. К тому же в это время стали передавать слух, что святитель перед выездом из Белгорода видел сон: будто бы он осматривал церкви, и в одной из них, в притворе увидел на куче сора икону Богоматери со светлым сиянием, исходившем от неё, причём неизвестный голос указывал на эту икону, как на источник благодати для страны. Сон этот произвёл такое впечатление на святителя, что он во время поездки по епархии он внимательно осматривал каждую церковь, как будто ожидал найти сходство с тем, что видел во сне. Прибыв в Изюм, он был поражён сходством Вознесенской церкви, с виденной во сне, а потому, взглянув на икону Божьей Матери, стоявшую в притворе в таком небрежении, он понял, что сон его относиться к этой церкви, и этой иконе.

И действительно, после этого, после этого многие стали обращаться с верою и молитвой к Владычице мира, и получали у этого образа исполнение просимого, вследствие чего весть о церкви, где хранился дивный образ Богоматери, распространился далеко за пределы Изюма, и многочисленные толпы желавших поклониться иконе начали стекаться в эту церьковь.

Правмир