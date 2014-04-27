В Киево-Печерской лавре освятили скульптуру, посвященную основателям Лавры

На Светлой седмице наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении епископа Ирпенского Климента и братии обители совершил освящение скульптурного сооружения, посвященного основателям лавры.

По словам митрополита Павла, монумент преподобным Антонию и Феодосию, установленный на середине спуска Нижней лавры, образующего разветвление дорог, словно указывает, что Ближние пещеры - Антониевы, а Дальние - Феодосиевы. Владыка и братия монастыря надеются, что этот памятник преподобным, составляющим красоту, честь и славу лавры, будет вдохновлять паломников на подвиг молитвы.

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