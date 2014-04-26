В Свято-Анастасиевском монастыре собором архиереев освящен новопостроенный храм во имя великомученицы Татианы

25 апреля, по благословению Местоблюстителя Киевской Митрополичьей Кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, состоялось освящение храма в честь великомученицы Татианы. Праздник Анастасиевского женского монастыря с. Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Чин освящения храма совершил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр в сослужении: митрополитов Белоцерковского и Богуславского Августина, Винницкого и Барского Симеона, архиепископов Луганского и Алчевского Митрофана, Уманского и Звенигородского Пантелеимона, Житомирского и Новоград-Волынского Никодима, епископов Львовского и Галицкого Филарета, Кременчугского и Лубенского Николая, Бородянского Варсонофия.

По освящении храма была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в сослужении архиереев и духовенства.

За богослужением молились ктитор храма Герой Украины Татьяна Засуха, настоятельница Свято-Анастасиевского женского монастыря игуменья Анастасия (Гуцол), многочисленные гости и жители с. Ковалевка.

После службы согласно уставу был совершен крестный ход и малое освящение воды.

В конце, митрополит Августин обратился со словами приветствия к ктитору храма Татьяне Засухе, которая в этот день отметила 50-летие со Дня рождения. Владыка Августин поблагодарил госпожу Татьяну за любовь к Святой Церкви и преданность своему делу, ведь именно ее усилиями построено много церквей в Васильковском районе, и строящийся Свято-Анастасиевский женский монастырь.

От имени Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира Татьяне Засухе была вручена церковная награда - «знак Отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви».

Также от Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополит Александр передал святой обители икону Пресвятой Богородицы.

orthodox.org.ua