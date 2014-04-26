В Симферополе состоялись торжества по случаю 75-летия митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

24 апреля в Симферополе состоялись торжественные мероприятия по случаю 75-летия митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. В этот день Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий возглавил Божественную литургию в Петро-Павловском кафедральном соборе города.

Вечером в Крымском Академическом Украинском музыкальном театре состоялась Торжественная академия и праздничный концерт.

В начале официальной части епископ Воскресенский Савва объявил юбиляру приветственный адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который за особые заслуги перед Русской Православной Церковью наградил митрополита Лазаря орденом Преподобного Серафима Саровского I степени.

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, передал слова поздравления правящего архиерея Симферопольской епархии и вручил высшую церковную награду - «знак Отличия Предстоятеля Украинской Православной Церкви».

После официальной части состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие заслуженные деятели искусств Украины и Крыма.

church.ua