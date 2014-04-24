Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Дай Бог, чтобы не умножалось кровопролитие!

В первый день по Пасхе архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершилБожественную литургию в Воскресенском храме Славянска. После богослужения владыка обратился ко всем жителям города, пришедшим в этот день в храм, с проповедью, — сообщает официальный сайт Горловской и Славянской епархии.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Христос воскресе!

Ваши высокопреподобия, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы празднуем второй день праздника Пасхи, и по обычаю собрались здесь, в этом прекрасном храме в честь Воскресения Христова для того, чтобы порадоваться этому торжеству, друг с другом разделить радость Святой Пасхи и почтить престольный день этого святого храма.

Практически каждый год мы собираемся здесь в этот день и совершаем молитву. Но в этот год мы празднуем Пасху по-особому, не так, как всегда. Потому что внешние обстоятельства, те обстоятельства, которые не зависят от нашей с вами воли, от нашего желания и хотения, заставляют нас по-особому молиться, по-особому обращаться к Богу, и спрашивать самих себя: а где моё место, как я должен поступать в этих обстоятельствах?

Я не хочу сегодня, находясь здесь, в том месте, которое построено и основано для того, чтобы говорить о Христе, о Боге, о святыне, о вечной жизни, говорить о том, о чём говорят все за пределами храма. А хочу в сегодняшний день напомнить: что бы в жизни не происходило, и какими бы ни были обстоятельства, которые нас окружают извне, для нас, христиан, всегда было гораздо важнее, что происходит внутри нас.

Бог приходит в сердце человеческое, и «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21), как учит нас Священное Писание. Но и ад, то есть враждебная сущность, противоположная Царству Божию, тоже может быть внутри нас. И это зависит не от внешних обстоятельств, а от нашего свободного произволения, от того, что мы с вами выбираем.

Сегодня здесь страшно? Страшно. Но мы, православные христиане, помним слова, которые сказал Спаситель: «Не бойся, малое стадо, к которому благоволит Мой Отец! И волосы ваши на голове все сочтены» (Лк. 12:7; 12:32). То есть без воли Отца Небесного ни у кого из вас и волос с головы не упадёт. И мы должны, вспоминая об этом, преодолевать свой страх.

У нас сегодня в сердце появляется обида, желание сказать то, что накипело, может, кто-то даже хочет отомстить. Но мы вспоминаем, как Господь в Гефсиманском саду обращался к Отцу, как Он на Кресте молился: «Прости им, ибо не ведают, что творят». И мы понимаем, каким должно быть настроение наше христианское, что должно быть в нашем сердце.

Мы знаем, что сегодня каждый волен поступить так, как ему хочется. Но христианин всегда себя спрашивает: а угодно ли то, что я делаю, Богу? Угодно ли это будет Создателю, не стыдно ли будет мне перед Ним за те слова и поступки, которые я совершаю? И поэтому, какими бы ни были внешние обстоятельства, именно об этом должна быть в первую очередь забота каждого православного христианина.

Мы сегодня знаем, что Донбасс и наша земля стали полем боя, на котором борются между собой какие-то третьи силы, и не всегда от нас зависит, каким будет исход этой битвы. Но от нас зависит другое: останемся ли мы при этом людьми, останемся ли мы при этом христианами, не позволим ли мы себе свою совесть запятнать таким поступком, о котором потом будет стыдно вспоминать и нам самим, и нашим детям, и нашим внукам. Это то, о чём мы должны переживать, о чём мы должны думать и чего мы должны бояться. Всё остальное — не в нашей власти, и мы знаем, что без воли Божией ни один волос с нашей головы не упадёт, ничего с нами не будет.

Как бы трудно ни было, как бы ни было тяжело, мы должны помнить о том, что Бог — только там, где есть добро. Нельзя достичь каких-то добрых целей с помощью чего-то злого. Только там, где есть любовь, есть благословение Божие. Всё, что человек строит, всё, что он созидает на основании ненависти, лжи, неправды, это всё не устоит.

Какими бы армиями ни пугали людей, что бы ни говорили, но если это построено на неправде, это не будет жить, это не имеет под собой прочного фундамента, оно всё разрушится. Но в ответ на зло может ли христианин проявлять зло? Тот, кто читал Евангелие, знает ответ на этот вопрос. В ответ на ненависть может ли христианин поступать, тоже руководствуясь ненавистью? Ни в коем случае. Мы знаем ответ на этот вопрос. Если кто-то хочет, чтобы люди перестали быть людьми, то это не Господь, это диавол такого хочет. Чтобы люди друг на друга смотрели как враги — этого не Господь хочет, этого хочет диавол.

Конечно, больно человеческому сердцу смотреть на любую несправедливость и неправду. Мы никогда не думали, что кого-то из нас поставят перед таким выбором. Мы не думали, что мы будем жить так, как мы живём сегодня, никогда не думали, что будем молиться так, как молимся сегодня. Но что бы ни было, и как бы ни было, главное, чтобы после этого не было стыдно, чтобы мы сами не жалели о том, как мы поступили, что мы сказали и что мы сделали.

Никто из нас не знает, что будет завтра. Никто не может ответить на этот вопрос. Мы молимся сегодня о том, чтобы Господь не допустил кровопролития, чтобы образумил тех безумцев, которые с помощью оружия и войны хотят решать какие-то политические вопросы, с помощью насилия хотят добиваться каких-то целей и принудить людей к тому, что они не хотят делать. Мы об этом молимся и просим Бога, чтобы этого не было. Но уже под дверями этого города стоят события, которые могут в любой момент как-то по-другому всё поставить. И очень не хотелось бы, чтобы христиане, верующие люди, в этих событиях проявили себя так, чтобы ты потом опускал глаза и краснел, что это христиане так поступали, обижали кого-то слабого, кого-то унижали.

Я не знаю тех ребят, которых прислали сюда в виде армии — их мамы, наверное, тоже сегодня стоят в храме и молятся, чтобы их не убили. Но те, которые действительно совершают зло, очень далеко от центра событий. И они не будут наказаны. Потому что в любом конфликте всегда страдает самый слабый, тот, кто не может ничего сделать, кто оказался в таких обстоятельствах.

И я очень переживаю, чтобы не было несправедливости, чтобы не было зла, ответной агрессии, насилия, которое нельзя никак оправдать перед Богом и сказать, что это было правильно, потому что я так хотел. Дай Бог, чтобы этого с нами не случилось, и что бы мы ни делали, мы всегда смотрели на Евангелие, на Христа, и себя спрашивали: а как бы поступил Спаситель? Если нужно душу свою положить за други своя — это одно, и Бог примет такого человека. А если кого-то пойти унизить, кого-то оскорбить, над кем-то посмеяться, то это не угодно Богу, и этого никогда не должно быть у христиан.

Мы помним, что те люди, которые хвалились силой и властью, которые распяли Спасителя, возле пещеры Гефсиманской поставили на входе огромный камень, запечатали его своей печатью и поставили стражу. Они надеялись на римскую власть, на гарнизон воинов, который у них был. Они надеялись на свою силу и на свою неправду. Но всё это разрушилось, потому что ничто не может победить силу Божию.

А на что могли надеяться мироносицы, которые шли рано утром ко Гробу? На что могли надеяться ученики Спасителя, которым было страшно, и которые разбежались? Они могли надеяться только на Бога. И они не знали того, что знаем мы. А что мы сегодня знаем? Что Христос не только распят был, но и воскрес из мертвых. Бог не в силе, а в правде.

Там, где правда, там, где добрые дела, где добрые намерения и желание, чтобы всё было по воле Божией, там сила Божия, которая может невозможное. Там, где ненависть, вражда, там, где желание убийства — там нет благословения Божия. И что бы человек при этом ни думал, и на что бы он ни надеялся, это всё разрушится и не принесёт никакой пользы.

Если кто-то из нас, глядя на своего соседа, который с ним рядом, начинает видеть в нём своего врага, ненавидеть — это не Божье дело. Если кто-то хочет кому-то зла — это тоже Богу не угодно. Господь будет с нами только тогда, когда в нашем сердце будет желание жить по Его заповедям и желание делать добро. Даже врагов мы должны жалеть и прощать, и не желать им зла, и не ненавидеть. Так учит нас Евангелие. Никто из нас не должен, нося имя христианина, носить какую-то вражду в своём сердце.

Наша брань не против плоти и крови, а против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной, — апостол Павел сказал эти слова. Христианину в первую очередь важно остаться христианином.

Мы знаем, что люди всегда праздновали Пасху. В блокадном Ленинграде и в окопах, в самых тяжёлых обстоятельствах Пасху праздновали. И радовались тому, что сила Божия сильнее любого зла, что любовь Божия сильнее любой неправды, что нечего нам бояться, если мы поступаем по-Божьи, и носим в сердце своём первое желание сохранить православную веру, сердце своё сохранить от зла, и жить по Его святому Закону.

И если Бог с нами, то ничего мы не должны бояться, никакого страха не должно быть в нашем сердце. Потому что Господь может всё, и об этом мы должны просить Его, собираясь вместе в храме для молитвы, молиться о том, чтобы не проливалась кровь, чтобы миром закончилось это противостояние, которое сегодня есть, и которое никому не нужно. Чтобы не пострадали те, которые в очаге этого противостояния, кого используют, или кто обязан выйти и защитить, потому что у него нет никакого выбора.

Дай Бог, чтобы не умножалось кровопролитие, чтобы не прибавлялось число тех, кто уже переступил порог этого мира, чтобы мы в мире с вами не один год ещё вместе встречались, празднуя не только Светлое Христово Воскресение, но и другие праздники. И об этом мы должны с вами молиться в сегодняшний день, об этом мы должны просить Бога, и хранить своё сердце, чтобы в нём ни в коем случае не поселилась ненависть, не поселилось никакое зло. Потому что мы тогда перестанем быть чадами Божиими, и Господь нам тогда помогать не станет. Потому что не может Господь помогать тем, кто хочет зла.

Пусть милость Божия и Божие благословение сохранят и этот град, и всех, кто живёт здесь, от всякого врага, всякого супостата, от всякой ненависти, всякой неправды и от всех соблазнов и искушений. Пусть сила Божия всегда пребывает со всеми вами и хранит ваши жизни, ваши дома и ваши семьи, ваших родных и близких, ваших сыновей, мужей и жён, братьев, всех, кто находится в этом городе в очень непростое время.

Я думаю, что тем солдатам, которые там сегодня стоят, которых для чего-то прислали, тоже страшно. Они тоже не ожидали, что их поставят перед выбором, что им нужно будет на своей земле вести какие-то боевые действия. И за них тоже молятся их мамы, чтобы они остались живые, как и вы сегодня молитесь за своих детей, за своих братьев и за своих отцов и мужей. И поэтому нам нужно усилить эту молитву, чтобы договорились, чтобы не было вражды, чтобы не было войны и кровопролития.

Бог не в силе, а в правде, — так когда-то сказал святой благоверный князь Александр Невский. Будем эту правду хранить в своём сердце, сохраняя его от всякого зла, от всякой вражды!».

Христос воскресе!