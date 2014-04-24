В Интернете нужно различать добро и зло, считают в Церкви

Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда заявил о том, что Интернет, как и любая другая сфера культуры, нуждается в ясном разграничении добра и зла.

«Культуру нередко определяют как систему табу. Этот подход верен и для Интернета. Предвижу возможные возражения: "Вот, вы хотите и здесь вводить запреты". Но давайте разберемся, почему культура — система табу? На чем основано табуирование того или иного феномена в культурном пространстве? На понимании добра и зла, на отделении того, что хорошо, от того, что плохо», — заявил В.Р. Легойда в понедельник на Международном форуме безопасного Интернета «ФБИ-2014», организованного Лигой безопасного Интернета.

«Система табу вырастает из системы ценностей, из представлений о добре и зле. Зло табуируется, а добро поощряется. Если мы хотим, чтобы пространство Интернета было полноценно включено в культурное поле, а не исключено из него, чтобы Интернет имел положительное содержание, а не отрицательное, тогда мы должны прислушаться к такому культурологическому подходу», — добавил он.

В.Р. Легойда отметил, что часто дискуссии о регулировании Интернета сводятся к борьбе двух крайних точек зрения, одна из которых подразумевает полную, ничем не ограниченную свободу, а другая столь же всеобъемлющую регуляцию.

«Бессмысленно дискутировать о том, сидят ли наши дети в Интернете. Ответ очевиден. Наверное, не самый разумный способ пытаться их туда не пускать или вообще Интернет выключить. Вопрос в том, станет ли Интернет возможностью для коммуникации отцов и детей, или нас там просто не будет», — добавил представитель Церкви.

«Ответ мне видится в том, чтобы дети увидели и там мир взрослых, и вступили с взрослыми в коммуникацию. Очень важно, чтобы и здесь Церковь выступала в качестве участника этого процесса, потому что если говорить о содержании, то Церковь — естественный источник положительного контента», — заключил Владимир Легойда.

Лига безопасного Интернета — крупнейшая в России организация, созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети путем саморегуляции профессионального сообщества, участников Интернет-рынка и рядовых пользователей, во избежание введения цензуры.

Синодальный информационный отдел Московского Патриархата