В центре Одессы прошел Крестный ход за мир и стабильность в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, более тысячи верующих и церковных служителей прошли от Свято-Успенского Одесского кафедрального собора по улице Преображенской к Спасо-Преображенскому Одесскому кафедральному собору.

Как пояснили УНИАН в Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, сегодня, 23 апреля, в Свято-Успенском соборе состоялась праздничная Божественная литургия, после которой и был совершен Крестный ход «с чудотворной Касперовской иконой Божией Матери и многочисленными святынями православного мира». В ходе приняли участие, в том числе более 130 клириков Одесской епархии.

«Затем митрополит Агафангел возглавил молебен, во время которого зачитал специальную молитву о мире в Украине. В своем архипастырском слове он сердечно поздравил со святым и радостным праздником Пасхи, а также днем почитания чудотворной Касперовской иконы Божией Матери – небесной Покровительницы нашего богохранимого града и всего юга Украины», - сообщили в епархии.

В епархии добавили: «Этот чудотворный образ Царицы Небесной является великой святыней. Ее заступничеством была спасена Одесса во время Крымской войны в 1853-1855 годах, когда Одесса была осаждена неприятельским флотом, икону с крестным ходом принесли в город, и он остался невредимым. По общему верованию Одесса спасена благодатью иконы».